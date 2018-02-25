У Китаї планують скасувати обмеження терміну президентства

Комуністична партія Китаю пропонує прибрати з конституції країни обмеження президентства двома п'ятирічними термінами, повідомляє ВВС Україна.

"Якщо зміни будуть схвалені, нинішній лідер країни Сі Цзіньпін зможе залишатися на посаді і після 2023 року, коли завершиться його другий президентський термін", - йдеться в повідомленні.

Торік Комуністична партія Китаю проголосувала за закріплення ідеології Сі Цзіньпіна у статуті партії, чим прирівняла його до засновника партії Мао Цзедуна.

Нинішній китайський лідер народився у 1953, а його батьком був один із засновників китайської Компартії, до якої сам Сі Цзіньпін приєднався у 1974. Після цього він пройшов усі щаблі влади аж до посади президента у 2013 році.

Його керівництво відзначилося економічними реформами, потужною кампанією проти корупції, так само, як і відновленням націоналізму та порушенням прав людини.

Оголошення про плани Компартії було зроблено китайською державною новинною агенцією "Сіньхуа".

"Центральний комітет Комуністичної партії Китаю запропонував вилучити із конституції країни норму щодо того, що президент і віце-президент Китайської Народної Республіки не можуть обіймати свої посади більше, ніж два терміни поспіль", - заявило ЗМІ.

Інші подробиці не повідомлялися, проте очікується, що згодом має бути оприлюднений повний текст конституційної поправки.