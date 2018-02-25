У Києві вандали вкрали з пам'ятника Лесі Українки бронзові гірлянди

У Києві вандали осквернили могилу української поетеси Лесі України - вкрали з пам'ятника бронзові гірлянди. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці в Facebook.

"25 лютого - день народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту. І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі - від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі. Яка мерзота це вчинила?.. Чия рука осквернила пам’ять геніальної Лесі?", - йдеться в повідомленні.

Голова спілки додав, що письменники уже готують заяву до поліції, а проситимуть Міністерство культури відновити пам’ятник.

Могила поетеси Лесі Українки - пам'ятка історії національного значення, 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3.

У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.