У Києві вшанували пам'ять Бориса Нємцова

У центрі Києва пройшла акція в пам'ять про російського опозиціонера Бориса Нємцова, застреленого в центрі Москви 27 лютого 2015 року.

14 осіб зібралися спочатку на Майдані Незалежності, а звідти пройшли на Алею Героїв Небесної Сотні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Неподалік від Меморіалу Героям Небесної близько Сотні біля дерева в снігу учасники акції поставили фотографію Бориса Нємцова, запалили свічки та поклали квіти.

Більшість учасників акції - це росіяни, які емігрували в Україну. Серед них, наприклад, є колишній депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

"Для Києва ця акція особливо важлива, тому що Борис завжди підтримував Майдан. Завжди підтримував боротьбу за мир", - сказав Пономарьов.