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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Києві вшанували пам'ять Бориса Нємцова

25 лютого, 2018 - 20:40
Фото: Цензор.НЕТ

У центрі Києва пройшла акція в пам'ять про російського опозиціонера Бориса Нємцова, застреленого в центрі Москви 27 лютого 2015 року.

14 осіб зібралися спочатку на Майдані Незалежності, а звідти пройшли на Алею Героїв Небесної Сотні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Неподалік від Меморіалу Героям Небесної близько Сотні біля дерева в снігу учасники акції поставили фотографію Бориса Нємцова, запалили свічки та поклали квіти.

Більшість учасників акції - це росіяни, які емігрували в Україну. Серед них, наприклад, є колишній депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

"Для Києва ця акція особливо важлива, тому що Борис завжди підтримував Майдан. Завжди підтримував боротьбу за мир", - сказав Пономарьов.

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