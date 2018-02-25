У Москві "Марш Нємцова" зібрав 7,6 тисячі учасників

25 лютого, 2018 - 16:57
У Москві в ході, присвяченій пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, убитого 27 лютого 2015 року, взяли участь 7,6 тис. людей.
Про це повідомляє в Тwitter волонтерський проект "Белый Счетчик".
"До 14:30 на територію #МаршНемцова в Москві пройшли 7,6 тис. учасників. Підрахунок завершено", - зазначається в повідомленні.
К 14:30 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,6 тыс. участников. Подсчет завершён.
— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 25 лютого 2018 р.
Джерело: День