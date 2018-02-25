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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Москві "Марш Нємцова" зібрав 7,6 тисячі учасників

25 лютого, 2018 - 16:57
Фото Укрінформ

У Москві в ході, присвяченій пам'яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова, убитого 27 лютого 2015 року, взяли участь 7,6 тис. людей.

Про це повідомляє в Тwitter волонтерський проект "Белый Счетчик".

"До 14:30 на територію #МаршНемцова в Москві пройшли 7,6 тис. учасників. Підрахунок завершено", - зазначається в повідомленні.

Джерело: День

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