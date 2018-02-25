У Новограді-Волинському відзначили день народження Лесі Українки

Сьогодні у Новограді-Волинському з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки відбулося урочисте покладання квітів до її пам’ятника. Вклонитися пам’яті видатної поетеси прийшли представники влади і громадськості міста та області, шанувальники її творчості з Житомира, поети і письменники з різних міст.

Затим святкування дня народження славної землячки продовжилося в її оселі: в літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбувся захід "Плеяди паростків Лесиного слова".

Колектив музею, на чолі з Вірою Римською, радо вітав відвідувачів. Екскурсії по кожному залу цього дня були наповнені пісенними творами на слова Лесі Українки у виконанні фольклорних колективів, дитячого ансамблю "Цвіте терен", виконавців із школи мистецтв, її безсмертні вірші читали міські школярі.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора