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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Новограді-Волинському відзначили день народження Лесі Українки

25 лютого, 2018 - 21:02

Сьогодні у Новограді-Волинському з нагоди 147-ї річниці від  дня народження Лесі Українки відбулося урочисте покладання квітів до її пам’ятника. Вклонитися пам’яті видатної поетеси прийшли представники влади і громадськості  міста та області, шанувальники її творчості з Житомира, поети і письменники з різних міст.

Затим  святкування дня народження славної землячки продовжилося в її оселі:  в літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбувся захід "Плеяди паростків Лесиного слова".  

Колектив музею, на чолі з Вірою Римською,  радо вітав відвідувачів. Екскурсії по кожному залу цього дня були наповнені пісенними творами на слова Лесі Українки у виконанні фольклорних колективів, дитячого ансамблю "Цвіте терен",  виконавців із школи мистецтв,   її безсмертні вірші читали міські школярі. 

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора

Джерело: День

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