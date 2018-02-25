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У Пхьончхані розпочалася церемонія закриття "білої" Олімпіади-2018: НАЖИВО

25 лютого, 2018 - 15:05
Фото: Twitter/Olympics

У Пхьончхані (Південна Корея) розпочалася офіційна церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор-2018, що проходили з 9 по 25 лютого.

Подивитися церемонію закриття ОІ-2018 можна за цим посиланням.

На "білих" Іграх змагання проходили в 15 видах спорту, майже 3 тисячі атлетів представляли 92 країни, а за весь час було розіграно 102 комплекти медалей.

Українські спортсмени завоювали одну медаль - "золото" у дисципліні "лижна акробатика" приніс фристайліст Олександр Абраменко. Він також стане прапороносцем України на церемонії закриття ОІ.

У медальному заліку українці розділили 21-22-е місця з Угорщиною.

Загальний медальний залік виграла Норвегія, випередивши команду Німеччини лише за загальною кількістю нагород при рівності золотих медалей.

У рамках церемонії закриття організатори представлять шоу-програму, а збірна України візьме участь у параді спортсменів.

Джерело: День

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