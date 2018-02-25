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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Польщі жертвами морозів стали 46 людей

25 лютого, 2018 - 19:57

У цьому зимовому сезоні від морозів у Польщі померли 46 людей.

Про це повідомив урядовий центр безпеки, інформує "Польське радіо".

За даними центру, минулої доби від переохолодження померли чергові дві людини. Це сталося у Вармінсько-Мазурському та Лудзькому воєводствах.

Таким чином, число жертв морозів у цьому зимовому сезоні зросло до 46 осіб, повідомила речниця урядового центру безпеки Анна Адамкєвич.

У відомстві підкреслили, що сильні морози панують на території всієї країни. У зв’язку з цим урядовий центр безпеки закликає всіх до надання допомоги кожному, кому найбільше загрожує небезпека.

Сьогодні Польща перебуває на межі антициклону із центром над Скандинавією. З північного сходу надходить морозне і сухе арктичне повітря.

 

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