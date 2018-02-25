У Штатах демократи оприлюднили меморандум про роль ФБР у "російській справі"

Комітет з розвідки Конгресу США опублікував підготовлений демократами службовий документ, який покликаний спростувати твердження республіканців про ймовірні порушення, допущені ФБР і Мін'юстом при розслідуванні втручання Росії у вибори в США. Нинішній варіант меморандуму був відредагований, оскільки раніше президент США Дональд Трамп заблокував публікацію оригінального документа, повідомляє DW.

Зокрема, у документі йдеться, що співробітники ФБР і Мін'юсту не "зловживали" так званою програмою стеження FISA ("Акт про негласне спостереження в цілях зовнішньої розвідки"). По суті, ФБР і Мін'юст виконали свій обов'язок із захисту країни, отримавши дозвіл суду на використання FISA щодо Картера Пейджа, підозрюваного в тому, що він є агентом російської влади, вважають укладачі службової записки.

Білий дім, який спочатку заблокував публікацію меморандуму демократів, посилаючись на те, що він містить у собі секретну інформацію, піддав нинішню редакцію документа критиці. Представник Білого дому Раджив Шах назвав його "політично вмотивованим" документом, який "наповнений непідтвердженими звинуваченнями".

У свою чергу, президент США Дональд Трамп також відреагував на опублікований демократами меморандум. Він написав у Twitter, що вважає документ "політичною і юридичною халтурою".

Секретний документ, в якому йдеться про порушення, допущені співробітниками ФБР і міністерства юстиції при розслідуванні передбачуваного втручання Росії у вибори в США, був опублікований на початку лютого. Меморандум був підготовлений республіканцем Девіном Нун'єсом і опублікований, незважаючи на серйозні заперечення міністерства юстиції та керівництва ФБР.

У доповіді стверджується, що ФБР отримало дозвіл суду для стеження за спілкуванням представників Росії з Картером Пейджем, який під час президентської кампанії був радником Трампа. Зокрема, в документі йдеться, що виявлені факти ставлять під сумнів законність та легітимність дій деяких співробітників ФБР, а також міністерства юстиції США в 2016 році.