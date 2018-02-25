У США випробують авто без керма

Автономні автомобілі, які підтримують свою комп'ютеризовану систему віддаленим оператором-людиною, а не водієм за кермом, можуть пройти перші тести на дорогах США вже в квітні.

Про це повідомляє “Голос Америки” із посиланням на автомобільний департамент штату.

“Спиратися на віддаленого оператора-людину, який може керувати кількома автономними транспортними засобами на відстані декількох миль – це крок, який дозволив би досягти прибутковості у новоствореній галузі самохідних технологій”, - йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що серед перших користувачів цієї технології будуть компанії з перевезення пасажирів, чия мета – максимізувати кількість пасажирів, які платять, і усунути тих, хто подорожує з ними.

У перегонах із розробки автономних транспортних засобів беруть участь такі глобальні автовиробники, як General Motors, і технологічні велетні, як Alfabet Inc. Якщо компанії готові до квітня запустити технологію віддаленого керування, це буде перший випадок, коли вони зможуть протестувати свої автомобілі на дорогах загального користування в штаті Каліфорнія без присутності фізичних водіїв.

Технологія дистанційного керування, яка вже використовується NASA та військовими, розглядається як спосіб швидшого запуску в комерційній розробці самохідних автомобілів. Очікується, що нові правила будуть затверджені пізніше цього місяця і набудуть чинності в квітні.

Компанії типу Nissan, Waymo і стартапи Zoox, Phantom Auto і Starsky Robotics працюють над технологією, яка дозволяє віддаленому оператору взяти під контроль транспортний засіб, якщо основна автономна система всередині автомобіля стикається з проблемами, відомими в галузі як “крайні” випадки, які важко вирішити.

Наявність віддаленого оператора може допомогти компаніям заспокоїти законодавців та громадськість щодо безпеки автономних автомобілів.