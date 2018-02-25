Україна стала членом міжнародного агентства із "зеленої" енергетики

Україна стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Про це йдеться в офіційному документі, опублікованому Міністерством закордонних справ Німеччини, повідомляє Урядовий портал.

"24 лютого ц.р. Україна набула статусу повноправного члена Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії", - зазначається у повідомленні.

Для України приєднання до IRENA означає вихід на міжнародну арену гравців ринку відновлюваної енергетики. Це, безперечно, покращення інвестиційного іміджу держави, широкі можливості залучення найкращих світових практик та технологій, а головне – "зелених" інвестицій.

Участь України в IRENA дозволить:

подавати заявки до Фонду розвитку Абу-Дабі щодо отримання пільгових кредитів на "зелені" проекти (під 1-2 % терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, за умови співфінансування 50% вартості проекту);

тісно та плідно співпрацювати із розвинутими державами;

мати доступ до передових досліджень, практик та технологій щодо використання відновлюваних джерел енергії;

збільшувати інвестиції у вітчизняну відновлювану енергетику;

удосконалювати законодавчу базу та розробляти ефективні механізми стимулювання розвитку «чистої» енергетики.

Важливо, що звіти IRENA щодо розвитку відновлюваної енергетики України будуть одним з ключових факторів для інвесторів при прийнятті рішення реалізації проектів у цій сфері.

Крім цього, Україна буде офіційним учасником щорічних засідань Асамблеї IRENA, де законодавці та підприємці понад 150 країн світу визначають курс подальших дій та рішень заради зменшення енергозалежності та розвитку "чистої" енергетики.

Довідка: цього року голова Держенергоефективності Сергій Савчук на чолі української делегації взяв участь у 8-ій сесії Асамблеї IRENA в Абу-Дабі (ОАЕ), де презентував відновлювану енергетику України та закликав представників різних країн світу до співпраці.