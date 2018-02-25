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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

В Україні заборонили вакцину від кору з російською реєстрацією

25 лютого, 2018 - 17:16
Фото Reuters

В Україні на постійній основі заборонили продаж і використання вакцини від кору, паротиту та краснухи "Пріорикс", зареєстровану в Росії.

Відповідне розпорядження прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В документі від 15 лютого 2018 року зазначається, що суб'єкти господарської діяльності, які реалізують лікарські препарати на території України, зобов'язані вилучити заборонену вакцину з обігу і утилізувати.

Рішення про заборону було прийнято на підставі листа ТОВ "ГлаксоСмітКляйн Фармасьтікалс Україна" і встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу.

За даними Держслужби, виробником забороненої вакцини є італійська фірма Фідія Фармацеутици С. п. а., а упаковкою і випусковим контролем якості займається ТОВ "Сміт Кляйн Бічем-Біомед" (Росія).

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року на кір захворіли 5097 осіб, з них 1693 дорослих і 3404 дитини. 3464 осіб були госпіталізовані, від ускладнень кору померли шестеро хворих.

 
    
Джерело: День
          
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