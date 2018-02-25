В Україні заборонили вакцину від кору з російською реєстрацією

В Україні на постійній основі заборонили продаж і використання вакцини від кору, паротиту та краснухи "Пріорикс", зареєстровану в Росії.

Відповідне розпорядження прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В документі від 15 лютого 2018 року зазначається, що суб'єкти господарської діяльності, які реалізують лікарські препарати на території України, зобов'язані вилучити заборонену вакцину з обігу і утилізувати.

Рішення про заборону було прийнято на підставі листа ТОВ "ГлаксоСмітКляйн Фармасьтікалс Україна" і встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу.

За даними Держслужби, виробником забороненої вакцини є італійська фірма Фідія Фармацеутици С. п. а., а упаковкою і випусковим контролем якості займається ТОВ "Сміт Кляйн Бічем-Біомед" (Росія).

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року на кір захворіли 5097 осіб, з них 1693 дорослих і 3404 дитини. 3464 осіб були госпіталізовані, від ускладнень кору померли шестеро хворих.