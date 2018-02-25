Українка пробилася до фіналу кваліфікації турніру WTA

З кваліфікаційних поєдинків стартував турнір категорії WTA International, що проходить в Акапулько. Перші поєдинки провели тенісистки з України Даяна Ястремська і Ольга Янчук, передає УНН.

Ястремська впоралась з опором американки Еміни Бекташ – 6:4, 6:2. За місце в основній сітці вона побореться із канадкою Керол Чжао.

Натомість Янчук поступилася Аранчі Рус з Нідерландів – 2:6, 1:6.

Відзначимо, що дві представниці України стартуватимуть одразу з основної сітки змагань. Леся Цуренко під 7-м номером посіву зійдеться із 81 ракеткою світу Лорен Девіс з США, а Катерині Козловій протистоятиме австралійка Аріна Родіонова (132 в WTA).

Окрім того додамо, призовий фонд турніру складає 250 тис. дол.