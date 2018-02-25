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Український боксер завоював титул чемпіона світу за версією WBA

25 лютого, 2018 - 09:31
Фото: ringside24.com

Український спортсмен Артем Далакян завоював титул чемпіона світу за версією WBA, вигравши бій у американця Брайана Вілорія. Бій за вакантне звання чемпіона світу у найлегшій вазі відбувся в американському Інглвуді, повідомляє Sport.ua.

Поєдинок з Вілоріею 30-річний український боксер провів на дуже хорошому рівні. Судді одностайно рішення віддали перемогу за очками Артему Далакяну з рахунком 118-110. Далакян мав перевагу, був швидш 37-річного американця, більше завдавав акцентованих ударів і добре працював у захисті. У передостанньому раунді американець дістав серйозне розсічення після удару ліктем і останній раунд провів з кровотечею, але вистояв до кінця бою.

Артем Далакян був першим номером рейтингу WBA і спочатку повинен був боксувати проти японця Кадзуко Іока, але той вирішив достроково завершити кар'єру, залишивши титул вакантним. Поєдинок проти Вілорії став для Далакяна 16-м на профірингу. До цього він 15 поєдинків завершив перемогами. При цьому 11 боїв український боксер завершив достроково.

Далакян став третім українцем, який володіє поясом чемпіона світу у професійному боксі, приєднавшись до Олександра Усику та Василя Ломаченка.

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