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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

В АТО загинув український військовий

25 лютого, 2018 - 18:49
Фото Reuters

На лінії зіткнення не спостерігалося повного припинення вогню. Протягом дня російсько-окупаційні угрупування продовжили порушувати режим тиші, повідомляє прес-центр АТО.

"На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях наших захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники, з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї, вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення.

Джерело: День

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