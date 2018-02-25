В АТО загинув український військовий

На лінії зіткнення не спостерігалося повного припинення вогню. Протягом дня російсько-окупаційні угрупування продовжили порушувати режим тиші, повідомляє прес-центр АТО.

"На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях наших захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники, з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї, вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення.