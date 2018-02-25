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В Італії внаслідок пожежі на дискотеці постраждали десятки людей

25 лютого, 2018 - 12:31
Фото ANSA

В Італії внаслідок пожежі на дискотеці в місті Дезенцано-дель-Гарда в провінції Брешіа області Ломбардія були госпіталізовані 17 осіб, ще 52 самостійно звернулися за допомогою до медиків. Про це повідомляє агентство ANSA, передає "РБК-Україна".

Зазначено, що інцидент стався близько 02:00 за місцевим часом (03:00 по Києву).

Всього в ресторані, де проходила дискотека, перебувало близько 700 осіб, усі вони були евакуйовані.

Наголошується, що на місце події прибули пожежники, співробітники поліції і швидкої допомоги. Причини загоряння встановлюються.

У вересні 2017 року в комуні Медун на північному сході Італії сталася пожежа на найбільшій фабриці з виробництва замороженої піци компанії Roncadin. За словами засновника компанії Едоардо Ронкадіна, збиток від пожежі склав 50 млн євро. У ліквідації пожежі брали участь 40 осіб і 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в італійській комуні Комо стався вибух на заводі хімічних відходів.

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