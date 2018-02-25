В окупованому Криму ФСБ затримала українця, - ЗМІ

Російські ЗМІ стверджують, що при в'їзді до окупованого Криму співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на анексованому півострові затримали громадянина України. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ – Джанкой, із грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (грабіж)", - йдеться в повідомленні прикордонного управління.

Прикордонники стверджують, що затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску "Джанкой". Українця взяли під варту.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їхніх персональних даних. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів із окупантами".

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом відкрили три контрольних пункти в'їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

За інформацією МЗС України станом на 21 лютого, за час окупації Криму російські силовики провели 456 затримань громадян України.