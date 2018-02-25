В Ужгороді через сильні морози відкривають пункти обігріву

Від завтра, 26 лютого, в Ужгороді запрацюють чотири стаціонарні пункти обігріву. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ужгородську міську раду.

Таке рішення 25 лютого ухвалили у міськраді на терміновому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Необхідність запуску пункту обігріву зумовлена різким зниженням температури до -10°.

За прогнозом Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, із 25 лютого по області та у місті Ужгород очікується пониження температури до -10°, місцями посилення північного вітру до 17-22 м/с. Така морозна погода протримається кілька наступних днів.

"…У зв'язку з цим члени комісії обговорили питання роботи у період пониження температури повітря пунктів обігріву для незахищених верств населення, які можуть постраждати від переохолодження. Вирішили створити тимчасові денні стаціонарні пункти обігріву, де люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, на базі комунального підприємства КШЕП, ТОВ Житло-Сервіс, ТОВ ЖРЕР №8, Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування. Денні пункти обігріву запрацюють завтра, 26 лютого", – повідомляють в Ужгородській міськраді.

Разом з тим, вже сьогодні, 25 лютого, в Ужгороді запрацював цілодобовий стаціонарний пункт обігріву на базі сектору обліку безпритульних осіб на вулиці Олександра Грибоєдова.

За інформацією ДСНС у Закарпатській області, станом на 24 лютого в області вже функціонують 20 стаціонарних пунктів обігріву у п'яти районах Закарпаття.