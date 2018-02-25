В Ужгороді вчетверте змагаються у мистецтві оформлення мініатюрних акваріумів

У неділю, 25 лютого, в обласному центрі Закарпаття відкрилася 4-а виставка нано-акваріумів, організована Клубом акваріумістів краю під головуванням Терези Лазар.

Вже традиційно виставка-конкурс проходить у кафе «Акваріум», постійними мешканцями якого є екзотичні тварини. Господар кафе та незвичного звіринцю Олег Диба опікується тут кількаметровими пітонами, фруктоїдними кажанами, екзотичними рибками, морськими черепахами, парою чорних деревних варанів – чи не єдиною в Україні, геконами, агамами та навіть ігуаною.

Учасники виставки, серед яких і ужгородська дизайнерка акваріумів Тереза Лазар, представили для любителів підводної краси оригінальні взірці довершеного живого світу за склом у мініатюрних акваріумах об’ємом у 30 літрів. Численні відвідувачі можуть поринути у водний дивосвіт, спостерігаючи за його екзотичними мешканцями серед фантастичних споруд із каменю, гілок та водоростей.

Як зазначають організатори, такі виставки дуже корисні для фахівців, адже під час заходу проходить професійне спілкування та обмін досвідом, а також для тих, хто вже має власний акваріум, чи мріє почати цю справу. Саме для цього й призначені буклети «Твій перший акваріум», «Фільтрування води» та інші, які організатори надають відвідувачам.

Виставка триватиме два тижні, упродовж цього часу всі охочі зможуть віддати свій голос за акваріум, який їм найбільше припав до вподоби – його власнику дістанеться «Приз глядацьких симпатій», а переможців конкурсу визначить професійне журі.

Оксана ДУДАШ, Ужгород, для «Дня». Фото автора