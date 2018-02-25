Війська Асада продовжують бомбардування Східної Гути попри вимогу перемир'я

Сили режиму сирійського президента Башара Асада продовжують обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН припинити вогонь. Про це повідомили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, інформує "ЄП" із посиланням на AFP.

У неділю вранці проурядові сили завдали два авіаудари по околицях Думи в Східній Гуті. Крім того, ракетно-артилерійський вогонь також вразив як мінімум три райони Східної Гути, включаючи Думу, повідомив голова Сирійської обсерваторії Рамі Абдель Рахман.

Повідомляється, що кореспондент AFP чув звуки повітряних авіанальотів та артилерійських ударів. Інформації про жертви внаслідок недільних бомбардувань наразі немає.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН в суботу 24 лютого проголосувала за резолюцію, яка вимагає негайно запровадити 30-денне перемир'я в Сирії.

Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.