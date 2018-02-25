В Україну на зйомки фільму приїхав Жан Рено

До України на зйомки фільму "Останній крок" приїхав всесвітньо відомий французький актор Жана Рено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко.

"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі "Останній крок". Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - зазначив він.

"Останній крок" – це розповідь на межі психологічного трилера та фільму-ініціації, між вчорашнім та сьогоденним, де кожен елемент підкреслюється та посилюється ретроспективою.

У фільму зірковий каст: головну роль виконає відомий актор французького кіно Жан Рено, для якого ця стрічка стане заключною в його кінокар’єрі, канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Як повідомлялося, загальна вартість виробництва фільму – майже ₴74 млн. Україна виділить більше ₴21 млн. Разом з Жаном Рено у фільмі знімуться українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші. Зйомки відбуватимуться у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, в Нью-Йорку та в Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.

Додамо, що цим фільмом 69-річний Жан Рено завершить свою акторську кар’єру.