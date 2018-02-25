Зимові Олімпійські ігри завершилися

Відлунав останній день ХХІІІ зимових Олімпійських ігор у південнокорейському місті Пхьончхан. Згідно з програмою змагань сьогодні розіграли комплекти нагород у чоловічому бобслеї-четвірці й лижній гонці з масовим стартом у жінок. Окрім цього, відбувся фінальний поєдинок у жіночому керлінгу, а заключним акордом став фінальний двобій у чоловічому хокеї. Тож яким був останній день Олімпіади-2018, читайте у нашому підсумку.

Маріт Бйорген оновила свій же рекорд за кількістю олімпійських нагород

Єдиною спортсменкою з України, яка взяла участь у змаганнях в останній день Олімпіади, стала лижниця Тетяна Антипенко. Сьогодні спортсменки бігли лижний мас-старт довжиною в 30 кілометрів. Ця марафонська гонка класичним стилем уже традиційно закриває програму Олімпіади. Наша співвітчизниця очікувано не продемонструвала високих результатів, але і не була останньою. Антипенко фінішувала 38-ю, відставши від переможниці заїзду на майже 16 хвилин. Загалом у гонці стартувало 47 спортсменок, дві з яких так і не фінішували. З дистанції зійшли представниця Канади Анн-Марі Комо і білоруска Юлія Тихонова.

Натомість перемогу прогнозовано святкувала Маріт Бйорген, яка продовжує бити медальні рекорди. Попередня «бронза» норвежки у командному спринті вільним стилем вже оновила рекорд зимових Олімпіад за кількістю нагород, а сьогодні Бйорген додала ще одне «золото» і ювілейну, п’ятнадцяту, медаль на головному старті чотириріччя. 37-річній спортсменці цього дня не було рівних. Своїх суперниць лижниця випередила ще на першій 10-кілометрівці.

На срібну нагороду претендувала австрійська спортсменка Тереза ​​Штадлобер, але на одному спуску лижниця звернула не в той поворот, як наслідок втратила чимало часу і опинилася лише на дев’ятій сходинці. «Срібло» ж в активі фінської атлетки Крісти Пярмякоскі. До речі, вона на звітній Олімпіаді не залишилася без медалей у жодній із гонок. Контактна боротьба була за «бронзу» між шведською спортсменкою Стіною Нільссон і норвежкою Інгвілл Флугстад Естберг. У підсумку Нільссон виявилася на секунду швидшою за свою опонентку.

Німці найкращі у бобслеї

На бобслейній трасі відбулися заключні заїзди команд-четвірок. Очікувано не було рівних у цій дисципліні німецькому квартету, до якого увійшли двоє чинних олімпійських чемпіонів Пхьончхана у двійках Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс. Тож вони разом із Канді Бауером і Мартіном Гроткоппом стали переможцями звітного заїзду з загальним часом три хвилини 15,85 секунди. 0,53 секунди переможцям програв інший німецький квартет Ніко Вальтер, Кевін Куске, Александер Редігер і Ерік Франке. Ще одне «срібло» у південнокрейського екіпажу, який пройшов дистанцію за той самий час, що і німці. Таким чином, одразу два колективи здобули «срібло».

Шведки втретє тріумфують у керлінзі

У фінальному двобої жіночого керлінгу кращого визначали Швеція та Південна Корея. Шведки, які до цього вже двічі ставали олімпійськими чемпіонками – у Турині та Ванкувері, впевнено здолали своїх суперниць із рахунком 8:3. Якщо перший енд був за кореянками, то надалі точнішими були представниці шведської збірної. Відзначимо, що спортсменки Південної Кореї, які вибороли «срібло», вперше потрапили на п'єдестал пошани у цьому виді спорту, як і керлінгістки Японії, котрі вчора здолали команду Великої Британії (5:3), завоювавши олімпійську «бронзу».

Німецьке хокейне диво перервалося у фіналі

Потужний хід німецької хокейної команди на цій Олімпіаді став одним із найнесподіваніших. На своєму шляху Німеччина вибила такі колективи, як збірні Швеції і Канади, та пробилася у фінал. Натомість команда Олімпійських атлетів з Росії на своєму шляху подолала Норвегію та Чехію, гарантувавши собі місце у фіналі. Головним фаворитом сьогоднішнього матчу, звичайно ж, була команда ОАР. З перших хвилин росіяни притисли німецьких гравців. Бундестіму доводилося лише відбивати атаки і чекати, поки суперник припуститься помилки. Але в результаті за секунду до сирени про завершення першого періоду Німеччина сама помилилася, а В'ячеслав Войнов відкрив рахунок.

У другій 20-хвилинці здавалося, що за мінімальної переваги росіяни збираються засушити гру. Але за таку необачність німці покарали суперників – Фелікс Шюц пробив з гострого кута і вразив ворота Василя Кошечкіна – 1:1.

У третьому періоді німці заволоділи ініціативою, але пропустили шайбу у виконанні Микити Гусєва. А вже за лічені секунди рахунок знову став рівним – забив Домінік Кахун. А під завісу гри Німеччина вперше повела в рахунку, завдячуючи шайбі Йонаса Мюллера. На руку німцям ще могло б зіграти і те, що Сергій Калінін залишив команду в меншості. Як наслідок – тренер був змушений зняти воротаря для зрівнювання складів. І така тактика дала свої плоди – дублем відзначився Гусєв, який перевів гру в овертайм, де краще виглядали атлети з Росії. Вони і забили вирішальну шайбу – відзначився Кирило Капризов. Таким чином, золоту олімпійську медаль здобула команда ОАР, а Німеччина стала срібним призером хокейного турніру.

Посміхнись доля німцям у фіналі, медальний залік міг би мати зовсім інший вигляд і перше місце Норвегії на його чолі могло провалитися. Але Німеччина не виграла золотої нагороди, тому при рівній кількості з Норвегією медалей найвищого гатунку залишилася на другій сходинці. Скандинави ж за рахунок кращих показників срібних і бронзових нагород стали переможцями (чотирнадцять золотих і срібних та одинадцять бронзових медалей проти німецьких чотирнадцяти золотих, десяти срібних та семи бронзових). Трійку лідерів упевнено замкнула Канада, маючи одинадцять золотих, вісім срібних і десять бронзових медалей. Україна завершила змагання на 21-ій позиції, завоювавши одну золоту медаль. Її володарем став фристайліст Олександр Абраменко, який сьогодні ніс прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2018.

Богдан Проскуров