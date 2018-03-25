Авіація Ізраїлю через прорив кордону палестинцями завдала удару по сектору Газа

Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Газа у відповідь на прорив кордону палестинцями і руйнування прикордонного паркану. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю на своєму офіційному Twitter-акаунті, передає "РБК-Україна".

Зокрема, повідомляється, що раніше кілька палестинців пошкодили розділовий паркан і, проникнувши на ізраїльську сторону кордону, спробували підпалити стояла там будівельну техніку.

В результаті вилазки ніхто не постраждав, а нападники ретирувалися після того, як на місце НП приспіли військові. Армія підкреслила, що вважає відповідальним за все агресивні дії з сектора Газа правляча там рух ХАМАС.

Також повідомляється, що "у відповідь літаки ВПС Ізраїлю атакували терористичний об'єкт на території військової бази, що належить терористичної організації ХАМАС, в (місті) Рафах на півдні сектора Гази".

Для довідки, напруженість між ізраїльськими військами і палестинцями зросла після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що визнає Єрусалим столицею Ізраїлю і має намір перенести туди з Тель-Авіва американське посольство.

Нагадаємо, у лютому Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину діяти стримано у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з cектором Газа.