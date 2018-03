Цукерберг вибачився за витік даних Facebook у найбільших газетах Британії

Засновник і очільник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг опублікував у національних газетах Британії вибачення за скандал з витоком даних користувачів.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на Politico.

Текст вибачення розміром на цілу шпальту вийшов у недільних випусках таких газет як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Засновник Facebook нагадав, що витік пов'язаний з додатком з тестами, через який в 2014 році були злиті дані мільйонів людей.

"Ми відповідаємо за захист вашої інформації. Якщо ми не можемо цього зробити, ми не заслуговуємо на цю роботу" - йдеться у повідомленні.

"Це порушення довіри, і мені шкода, що тоді ми не зробили більшого. Зараз ми вживаємо заходів, щоб цього не повторилося знову",- заявив Цукерберг.

Вибачення також були розміщені в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.