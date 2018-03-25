Доба в АТО: Бойовики здійснили 13 обстрілів позицій ЗСУ

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників, як на Донецькому, так і на Луганському напрямках. Про це йдеться у зведенні за добу прес-центру штабу АТО від 24 березня.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка, повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.