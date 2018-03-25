Дубаї планують перетворювати сміття в енергію

До 2020 року в Дубаї планується побудувати найбільший у світі сміттєпереробний завод енергетичною потужністю 185 МВт.

Електроенергії, одержуваної від цього підприємства, вистачить для постачання енергією 120 тисяч односімейних будинків, або 2000 хмарочосів розміром з Бурж Халіфа, передає Рубрика.

Дубай виробляє близько 8000 тонн твердих побутових відходів у день. Потенціал нового заводу дозволить щодня перетворювати в енергію 5000 тонн відходів. Завод займе ділянку площею 2 га. Його будівництво розпочнеться навесні, будувати його буде консорціум з швейцарських і бельгійських компаній.

Проект реалізується в рамках стратегії «Чиста енергія», яка передбачає, що 75% споживаної в державі електроенергії до 2050 року повинні надходити з поновлюваних джерел.