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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Дубаї планують перетворювати сміття в енергію

25 березня, 2018 - 19:26
Фото Reuters

До 2020 року в Дубаї планується побудувати найбільший у світі сміттєпереробний завод енергетичною потужністю 185 МВт.

Електроенергії, одержуваної від цього підприємства, вистачить для постачання енергією 120 тисяч односімейних будинків, або 2000 хмарочосів розміром з Бурж Халіфа, передає Рубрика.

Дубай виробляє близько 8000 тонн твердих побутових відходів у день. Потенціал нового заводу дозволить щодня перетворювати в енергію 5000 тонн відходів. Завод займе ділянку площею 2 га. Його будівництво розпочнеться навесні, будувати його буде консорціум з швейцарських і бельгійських компаній.

Проект реалізується в рамках стратегії «Чиста енергія», яка передбачає, що 75% споживаної в державі електроенергії до 2050 року повинні надходити з поновлюваних джерел.

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