Формула-1 в Австралії: Феттель виграв Гран-прі

Відбувся перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Переможцем Гран-прі Австралії став пілот команди "Феррарі" Себастьян Феттель. Про це повідомляє "Укрінформ".

В Мельбурні на знаменитому автодромі Альберт-Парк завершився перший етап нового сезону Ф-1. Усі пророкували легку перемогу чинному чемпіону Льюїсу Гемілтону з "Мерседеса", який напередодні впевнено виграв кваліфікацію. Британець дійсно тривалий час лідирував, але Себастьян Феттель під час аварійного режиму на трасі вдало заїхав на піт-стоп і випередив Гемілтона. Надалі усі спроби Гемілтона випередити Феттеля виявились марними.

Таким чином, Феттель розпочав сезон з перемоги. Другий – Гемілтон. Третім фінішував Кімі Райкконен з "Феррарі", четвертий – Даніель Ріккардо з "Ред Булл". Також відзначимо п’яте місце Фернандо Алонсо з "Макларена".

Другий етап чемпіонату – Гран-прі Бахрейна відбудеться 6-8 квітня.