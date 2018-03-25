Геращенко подякувала СБУ за операції, про які говорити можна буде лише після війни

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко привітала співробітників СБУ з професійним святом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Всіх колег і друзів, які працюють в спецслужбі, вітаю й щиро шаную вас. Знаю, як багато робите для захисту України. Без вас не було б жодного звільнення заручників, дякую за ті операції, про які говорити можна буде лише через роки, після війни", - зазначила Геращенко.

Вона побажала співробітникам СБУ перемог і висловила гордість їхньою мужністю, професіоналізмом і вірою в Україну.

Нагадаємо, День Служби безпеки України відзначається щороку 25 березня - в день ухвалення Верховною Радою закону "Про Службу безпеки України" (від 25 березня 1992 р.).