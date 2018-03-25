Гройсман: Розрив економічних відносин з РФ збалансує експортну політику України

Рішення Уряду України про розрив програми економічного співробітництва з Російською Федерацією, розпочатої 2011 року, піде на користь Україні, збалансує нашу експортну політику і в підсумку зробить Україну сильнішою. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляється на сайті Урядового порталу.

Зокрема, мова йде про рішення уряду, яке було опубліковано 25 березня 2018 Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки - війна в Донбасі, економічний тиск. Тому ми були змушені прийняти таке рішення", - сказав глава уряду.

"Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильнішими", - уточнив Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр наголосив, що на даний момент необхідно будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт.

"Я радий, що ми відчепилися від залежності від Росії. Є величезний свій потенціал", - додав він.

Нагадаємо, Україна припинила дію програми економічного співробітництва з Російською Федерацією. Припинення дії даної програми є частиною комплексу заходів, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ.