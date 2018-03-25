Ізраїль завдав удару по позиціях "Хамаса" в секторі Гази

Ізраїльські літаки завдали удару по позиціях угруповання «Хамас» у секторі Гази.

Як заявив представник Збройних сил Ізраїлю, це сталося після того, як палестинці організували рейд на південь Ізраїлю, повідомляє Радіо Свобода.

«Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по терористичних цілях, розташованих у комплексі, що належить організації «Хамас» у Рафаху, на півдні смуги Гази», – йдеться у заяві.

Палестинське джерело в Газі повідомило, що літаки завдали удару по базі збройного крила угруповання «Хамас», людських жертв немає, зафіксовані лише руйнування.

Удару Ізраїль завдав після того, як четверо палестинців, що «несли пляшки з вогненебезпечним матеріалом», увечері 24 березня порушили кордон смуги Гази біля кібуца Кіссуфіма, повідомляє ізраїльська газета «Гаарец» із посиланням на представників військових. Вони спробували спалити важку техніку, яка використовується для роботи на кордоні, повідомила речниця армії Ізраїлю.

Ізраїль вважає угруповання «Хамас», яке контролює сектор Гази, відповідальним за всі напади. Минулого місяця стався найсерйозніший сплеск насильства з часу війни між Ізраїлем та бойовиками в 2014 році. Після того, як 17 лютого внаслідок вибуху бомби було поранено чотирьох ізраїльських солдати, Ізраїль завдав ударів по 18 об’єктах «Хамас».