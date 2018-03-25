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Кличко може балотуватися на пост президента в 2019-му

25 березня, 2018 - 11:05
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України в 2019 році. Про це він заявив німецькій газеті Tagesspiegel в інтерв'ю, яке публікується в неділю, 25 березня, пише DW.

"Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві та довести до кінця те, що я обіцяв людям", - сказав Кличко.

Крім цього, Кличко застеріг країни Заходу від скасування санкцій проти Москви.

"Санкції - один з найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють", - заявив політик.

"Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, скоріше, посилювати", - додав Кличко.

Він також заявив, що газопровід "Північний потік-2" завдасть Україні серйозної шкоди. На думку Кличка, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а в першу чергу РФ.

Нагадаємо, в 2014 році Віталій Кличко зняв свою кандидатуру на пост президента України на користь Петра Порошенка.

Джерело: Deutsche-Welle

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