Мистецька Школа Олекси Новаківського у Львові відсвяткувала 95-річчя

Навчальний заклад був створений 1923 року у Львові за ініціативою Митрополита Андрея Шептицького, який запропонував Олексі Новаківському заснувати власну школу та фінансово підтримав її заснування. Олекса Новаківський на той час зажив слави одного з найбільших мистецьких авторитетів у Львові й був дуже популярним серед творчої молоді, приваблюючи передовсім масштабністю мислення та потужною стихією малярських полотен.

Завданням мистецької школи було виховання мистців, здатних на ґрунті української духовної культури й художніх традицій творити національне мистецтво світового рівня. Унікальність мистецької Школи Олекси Новаківського полягала в тому, що це був активний осередок українського духовно-мистецького життя з чіткою національно-культурною орієнтацією, котрий в наступні десятиліття мав значний вплив на розвиток української культури і широкий резонанс не тільки в Україні, а й далеко поза її межами, у багатьох куточках світу.

Студії розпочалися в лютому 1923 року в творчій майстерні митця у так званому «палацику Стики» (тепер – на вул. О. Новаківського, 2). Ця двоповерхова споруда із червоної цегли була збудована за проектом відомого львівського архітектора Ю. Захарієвича і свого часу була власністю польського художника Яна Стики. 1907-го будинок придбав Митрополит Шептицький і передав його Національному музею у Львові для потреб художників. У ньому й оселився з родиною 1913 року Олекса Новаківський, запрошений Митрополитом із Кракова для творчої праці у Львові.

«Вартісною була найперше сама ідея заснування мистецької школи в структурі Українського Таємного Університету як навчального закладу нового типу з належно осмисленою вишкільною програмою європейського зразка, – розповів «Дню» історик мистецтва, проректор Львів сякої академії мистецтв Роман Яців, який розробляв і досліджував тему Школи Олекси Новаківського. – Базовий формат школи відрізнявся від діючої у Львові на той час Художньо-промислової школи з іншим спектром творчих спеціальностей, і, зрозуміло, не міг конкурувати з масштабами вищих мистецьких шкіл Європи (академій), Натомість за історичною задачею задум Митрополита Андрея Шептицького був дуже перспективним, що підтвердили усі наступні роки функціонування школи під керівництвом Олекси Новаківського. Учні цього видатного художника і педагога стали самодостатніми особистостями мистецтва саме тому, що тут вони не просто гартували себе в конкретних фахових навиках, але й, значною мірою, закладали свій індивідуальний національний світогляд, спрямовуючи його на оригінальних пошукових стратегій актуального на той час світового мистецтва. Це доказали творчі біографії таких випускників, як Святослав Гординський, Едвард Козак, Володимир Гаврилюк, Іван Іванець, Іванна Нижник-Винників, Володимир Ласовський, Михайло Мороз, Григорій Смольський, Роман Сельський, Софія Зарицька та цілий ряд інших яскравих постатей українського мистецтва».

На думку Романа Яціва, мистецька Школа Олекси Новаківського у Львові, а також відкрита того ж року, за ініціативи Дмитра Антоновича, Українська студія пластичного мистецтва у Празі перейняли на себе важливі ідейно-творчі посили з плекання національної профільної мистецької освіти академічного зразка у відповідних історичних реаліях після поразки національно-визвольних змагань, і виконали свою державницьку місію на ствердження української естетичної культури у світі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фоторепродукції творів Олекси Новаківського – https://sverediuk.com.ua/oleksa-novakivskiy-ukrayinskiy-zhivopisets/