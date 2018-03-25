На Доброярмарку у Херсоні переселенці з Донбасу і Криму представляли свої бізнес-проекти

24 березня в одному з торгово-розважальних центрів Херсона відбувся Великодній Доброярмарок, під час якого внутрішньо переміщені особи з Донбасу і Криму представляли результати власних бізнес-ідей, втілених завдяки підтримці Міжнародної організації з міграції (МОМ). Херсон став четвертим містом, де проходить Доброярмарок. Раніше подібні заходи відбулись у Тернополі, Житомирі та Сєверодонецьку.

«Починаючи з 2015 року МОМ підтримує переселенців в Україні, які вимушено покинули свої домівки. Ми проводимо навчання і надаємо обладнання для заснування або продовження власної справи, – коментує «Дню» координатор проектів МОМ Роман Любченко. – Люди подають заявки, проходять тренінги, готують бізнес-плани, захищають його. Наша специфіка в тому, що ми не даємо гроші, а саме обладнання. Після цього ми деякий час супроводжуємо цих учасників, консультуємо».

На Доброярмарок у Херсон приїхали мешканці п’яти областей України. Вони презентували різноманітну продукцію і послуги: від кримськотатарських солодощів і різноманітних прикрас до іграшок, одягу, дитячих курсів з робототехніки та майстер-класу з малювання шоколадом.

«У 2014 році, після референдуму, ми виїхали з Криму до м. Хотин, потім приїхали на Херсонщину в м. Гола Пристань. За підтримки МОМ відкрили там маленьке кафе. Зараз це наш сімейний бізнес, – каже учасник Доброярмарку Енвер Кадиров. – У Криму я був правозахисником. Продовжую цю діяльність, але в тому числі й ведемо цей бізнес. Кошти з гранту нам реально допомогли, бо за свої ми б ніколи не купили необхідне обладнання для кухні. Це і варочні поверхні, духова шафа та інше».

«Я працювала в легкій промисловості в Луганську. З початком війни виїхала в Херсон, і відтоді живу тут. Спочатку працювала на фабриці, а потім вирішила зайнятись власною справою ,– розповідає Інна Разумова. – Через знайомих дізналася про можливість отримати обладнання для роботи. Спробувала, написала план і отримала машинку для швів, професійний прес для встановлення фурнітури і ножиці. Потім я виграла ще один грант в ГО «Успішна жінка», додала обладнання і тепер маю все необхідне для пошивки корпоративного одягу. Я планую розширюватись, набирати персонал. Хочу, щоб люди бачили, що переїзд і труднощі, з якими ми зіштовхнулися – не привід складати руки».

«У 2014 році ми переїхали в Херсон із Луганська. У нас був сильний стрес, не знали що робити, сиділи в своїх куточках... Моя родичка, яка теж сюди переїхала, дізналась, що МОМ роздає речі для переселенців. Ми спочатку не вірили. Я прийшла, нас записали, дали обігрівач, купили зимові речі, а потім запитали, чи хочемо ми пройти треніннг по занятості. Ми погодились, – говорить Олена Ситник, яка презентує курси з робототехніки. – Пройшли курс, захистились. Взагалі, тема робототехніки для нас була нова, як і все навколо. Але треба було інтегруватися в місцеве життя. Спілкування пішло через дітей. На прикладі знайомого, який відкрив роботоклуб у Івано-Франківську ми спробували зробити це в Херсоні. Завдяки МОМ ми запросили тренера, закупили набори для роботів. Діти були в захваті. У нашому клубі ми вивчаємо фізику, природу, розвиваємо навички працювати в команді. У майбутньому плануємо відкрити дитячий центр розвитку».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора