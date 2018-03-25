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На Львівщині сталася масштабна пожежа в готелі

25 березня, 2018 - 12:10
Фото Василя Марчака / zaxid.net

В місті Хирів Львівської області, вигоріло приміщення колишнього колегіуму єзуїтів з каплицею, де в останні роки діяв готель. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зокрема повідомляється, що в суботу, 24 березня, в місті Хирів, що в Старосамбірському районі Львівської області, близько 14:00 виникла пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів з каплицею, де в радянські часи розташовувалася військова частина, а в останні роки діяв готель. Пожежа поширилася на всю площу даху будівлі. Пізніше вогонь поширився і на нижні поверхи. Станом на 20:00 24 березня, за повідомленням рятувальників, пожежа в недіючому оздоровчому комплексі вдалося локалізувати.

Комплекс побудований в 1886 році, і добудований в 1904 році в стилі неоренесансу, він є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Як повідомлялося раніше, на пожежах в Україні з початку року загинула 641 особа.

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