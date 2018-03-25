Під Івано-Франківськом перепоховали останки 134-х жертв НКВС

Біля Івано-Франківська, у Меморіальному комплексі "Дем’янів лаз", у суботу, 24 березня, перепоховали останки 134 людей, яких вважають жертвами комуністичного терору. У місті оголосили День жалоби. Про це повідомляє "Укрінформ".

"За час проведення розкопок знайдені та ексгумовані останки 134 людей. Встановлено, що таке поховання належить жертвам комуністичного терору періоду 1939-1941 років. Досі на тому місці тривають дослідження. Тому, цілком ймовірно, що виявлені поховання можуть бути не останніми. Наш християнський обов’язок – це не лише збереження пам’яті про ті події, але й вшанування тих, хто постраждав від комуністичного режиму", - зазначив начальник управління внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш.

Відомо, що останки знайшли випадково, біля старого єврейського кладовища в Івано-Франківську. Їх пов’язують зі Станіславівською тюрмою та каральною операцією НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ), направленою на знищення української еліти.

У храмах Івано-Франківська о 12 годині у пам'ять про вбитих били дзвони. Чин похорону відслужили священики християнських конфесій. На поминальні заходи приїхали сотні людей з Івано-Франківська та області.

Влада Івано-Франківська оголосила 24 березня Днем жалоби за жертвами радянського режиму.

Дем'янів Лаз – урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в'язнів з тюрми НКВС. Раніше тут знайшли останки 524 людей, з них 22 особи вдалося ідентифікувати, архіви СБУ відкрили імена ще 400 закатованих людей.