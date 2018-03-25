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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Помер харківський поет Анатолій Перерва

25 березня, 2018 - 11:28
Фото kharkiv-nspu.org.ua

Учора, 24 березня, помер харківський поет Анатолій Перерва. Про це повідомив поет Сергій Жадан у своєму Facebook.

"Учора помер харківський поет Анатолій Антонович Перерва. Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, спілку. Свого часу він нам усім - молодим і недосвідченим - багато дав і підказав", - йдеться в повідомленні.

"Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітись, давно не бачились. Тепер і не побачимось. Думаю, нам усім його страшенно бракуватиме", - додав Жадан.

Джерело: День

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