Учора, 24 березня, помер харківський поет Анатолій Перерва. Про це повідомив поет Сергій Жадан у своєму Facebook.

"Учора помер харківський поет Анатолій Антонович Перерва. Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, спілку. Свого часу він нам усім - молодим і недосвідченим - багато дав і підказав", - йдеться в повідомленні.

"Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітись, давно не бачились. Тепер і не побачимось. Думаю, нам усім його страшенно бракуватиме", - додав Жадан.