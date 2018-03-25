Порошенка закликали запровадити в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30

Президента України Петра Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літній час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій від 22 березня.

"Скасувати переходи на літній та зимовий час. Ввести в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30 без додавання однієї години цілорічно, який однаково задовільнить як схід України (який бажає жити цілорічно за літнім UTC+3 часом) так і захід України (який бажає жити цілорічно за зимовим UTC+2 часом)", - йдеться в петиції.

Автором петиції є Краснощоков Роман Андрійович. На даний момент зібрано 109 голосів із необхідних 25 тисяч.