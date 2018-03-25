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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Порошенка закликали запровадити в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30

25 березня, 2018 - 10:31
Фото УНІАН

Президента України Петра Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літній час. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій від 22 березня.

"Скасувати переходи на літній та зимовий час. Ввести в Україні єдиний часовий пояс UTC+2:30 без додавання однієї години цілорічно, який однаково задовільнить як схід України (який бажає жити цілорічно за літнім UTC+3 часом) так і захід України (який бажає жити цілорічно за зимовим UTC+2 часом)", - йдеться в петиції.

Автором петиції є Краснощоков Роман Андрійович. На даний момент зібрано 109 голосів із необхідних 25 тисяч.

Джерело: День

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