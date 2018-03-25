Правозахисники закликають ФРН не видавати Пучдемона

25 березня, 2018 - 20:30
Німецьке відділення міжнародного "Товариства захисту гноблених народів" (GfbV) застерігає Берлін від видачі Мадриду екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона.
Про це повідомляє DW.
Перетворення каталонських політиків на злочинців не допоможе розв'язати кризу, яка охопила цей іспанський регіон, а лише погіршить ситуацію, вважає директор GfbV Ульріх Деліус.
"Німеччині не слід сліпо виконувати волю іспанського уряду, який нічого не робить для пошуку політичного рішення каталонської проблеми і лише доручає суддям у кримінальних справах відправити небажаних прихильників незалежності за грати", - заявив правозахисник.
Нагадаємо, що в Німеччині арештували Пучдемона.
Джерело: Deutsche-Welle