Правозахисники закликають ФРН не видавати Пучдемона

Німецьке відділення міжнародного "Товариства захисту гноблених народів" (GfbV) застерігає Берлін від видачі Мадриду екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє DW.

Перетворення каталонських політиків на злочинців не допоможе розв'язати кризу, яка охопила цей іспанський регіон, а лише погіршить ситуацію, вважає директор GfbV Ульріх Деліус.

"Німеччині не слід сліпо виконувати волю іспанського уряду, який нічого не робить для пошуку політичного рішення каталонської проблеми і лише доручає суддям у кримінальних справах відправити небажаних прихильників незалежності за грати", - заявив правозахисник.

Нагадаємо, що в Німеччині арештували Пучдемона.