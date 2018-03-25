Пучдемон повернувся до Бельгії, уникнувши арешту в Фінляндії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишив Фінляндію, до того, як місцева влада встигла затримати його за виписаним в Іспанії ордером. Про те, що Пучдемон залишив Гельсінкі і повернувся до Бельгії, повідомив фінський парламентарій Мікко Карна, передає BBC.

Тим часом газета Helsingin Sanomat цитує представника фінського бюро розслідувань, який говорить, що його структурі невідомо, де знаходиться Пучдемон.

Ордер на арешт каталонського політика був виписаний у п'ятницю, наступного дня після його приїзду в Гельсінкі.

Після референдуму про незалежність Каталонії, який Мадрид визнав незаконним, Пучдемон перебував у Бельгії.

Як зазначається, якщо Пучдемон повернеться в Іспанію, йому загрожує позбавлення волі терміном на 25 років за обвинуваченням у перевороті після проведення референдуму про незалежність регіону восени 2017 року.

Раніше повідомлялося, що суддя Верховного суду Іспанії звинуватив 13 каталонських політиків, у тому числі Пучдемона, у перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. Також були видані міжнародні ордери на арешт.