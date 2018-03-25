РФ використовує британські мовні ліцензії для поширення пропаганди, - ЗМІ

Телевізійні станції, що належать Росії, використовують Велику Британію в якості центру для поширення пропаганди і теорій змови по всій Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал The Telegraph.

Дві станції, які позначені в ЄС як ті, що поширюють "змови" про "іноземних політиків", використовуючи ліцензії британського мовника Ofcom, транслюють програми на територію колишніх радянських республік.

Телеканали Ren TV та НТВ офіційно зареєстровані в Лондоні.

Дані передачі викликають "серйозну стурбованість" серед союзників Великої Британії в країнах, що є сусідами РФ.

Один з дипломатів попереджає, що “кампанію з потужної дезінформації”, яка проводиться цими каналами, можна порівняти із зусиллями вжитими Кремлем після фінансування бойовиків на сході України, в очевидній спробі почати хвилювання серед російськомовних меншин.

Один з телеканалів за останні 6 років порушив правила британської компанії 8 разів, проте надалі продовжує виходити в ефір.

Порушення включають заклики глядачів підписати петицію, ініціювати референдум щодо зміни конституції Латвії, а також помилкове твердження про те, що ініціатива була схвалена латвійським виборчкомом. Також до списку порушень входить трансляція в 2015 році коментарів російського політика Володимира Жириновського, який заявляв, що Росія повинна "випалити Київ напалмом".

Посол Латвії у Великій Британії Байба Браже, сказала, що відомству Ofcom необхідно "робити більше" для вирішення цих завдань, а також закликала до змін в правилах ЄС, які могли б дозволити втручатися в конфліктні ситуації місцевим регуляторам.

Правила Євросоюзу дозволяють мовникам транслювати свої передачі на території всіх країн-членів, навіть якщо телеканали зареєстровані тільки в одній державі. Регулятор в “країні походження”, в даному випадку у Великій Британії, одноосібно відповідає за контроль за кожною зареєстрованою мовною компанією незалежно від того, де передаються програми.

Нагадаємо, РФ звинуватила Латвію в дискримінації російськомовного населення.