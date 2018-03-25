Річниця загибелі Чорновола: Сотні українців прийшли під АПУ

Сьогодні виповнилося 19 років від дня загибелі політичного діяча В'ячеслава Чорновола в автокатастрофі. У зв'язку з цим близько двох сотень активістів влаштували ходу центром Києва та прийшли до АП, передає УНН.

Участь у ході беруть близько 200 осіб.

До Адміністрації Президента України вони рушили з метою виголосити вимогу, а саме - відновити розслідування обставин загибелі Чорновола.

"Багато обставин загибелі в автомобільній катастрофі лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола свідчать про сумнівність офіційної версії про випадковість аварії, і тим самим переконують, що це було спланованим вбивством", - зазначають активісти.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл – український політик, журналіст, публіцист, учасник дисидентського руху.

У квітні 2014 року суд поновив розслідування у справі щодо смерті лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола.

У лютому 2017 року понад 300 народних депутатів звернулися до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням взяти під особистий контроль розслідування вбивства В'ячеслава Чорновола.