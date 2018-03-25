Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Ryanair може літати в 6 міст України

25 березня, 2018 - 21:25
Фото: 5 канал

У планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - написав міністр, коментуючи підписання договорів між ірландським лоукостером і аеропортами Бориспіль і Львів.

Нагадаємо, що Ryanair підписав офіційний договір з аеропортами "Бориспіль" та "Львів".

Більше новин

Українка виграла два "золота" на змаганнях з гирьового спорту в Польщі
Правозахисники закликають ФРН не видавати Пучдемона
Українсько-італійський фільм увійшов до п’ятірки фіналістів кінопремії David di Donatello
У Каталонії скликають мітинги на знак протесту проти арешту Пучдемона
Цукерберг вибачився за витік даних Facebook у найбільших газетах Британії
Меркель виступила за нормалізацію відносин з Туреччиною

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 