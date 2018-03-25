Ryanair може літати в 6 міст України

У планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - написав міністр, коментуючи підписання договорів між ірландським лоукостером і аеропортами Бориспіль і Львів.

Нагадаємо, що Ryanair підписав офіційний договір з аеропортами "Бориспіль" та "Львів".