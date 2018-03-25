Світова громадськість закликала країни ЄС і НАТО вислати дипломатів РФ

Понад 70 експертів у сфері політики безпеки з 17 країн Європи, США і Канади закликали країни ЄС, НАТО та їхніх партнерів вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Британії екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Лист ініціювала і розмістила на своєму сайті організація "Європейські цінності" (Прага).

"Враховуючи траєкторію російської ворожої діяльності і цей огидний злочин проти держави-члена НАТО, ми закликаємо союзників по НАТО і ЄС приєднатися до наших британських друзів і вигнати контингенти російських розвідників з їх території", - йдеться у листі.

У ньому зазначається, що міжнародна агресія РФ під керівництвом Володимира Путіна безпрецедентна в епоху після закінчення "холодної війни". Як пишуть міжнародні експерти, недавній послужний список Росії включає вторгнення в сусідні країни, масові бомбардування і вбивства мирних жителів, неодноразові порушення міжнародних кордонів, викрадення іноземних громадян, кампанії войовничої дезінформації, переслідування іноземних дипломатів, великі кібератаки і першу силову анексію іноземної території в Європі після закінчення Другої світової війни.

Атакою у Солсбері Кремль додав ще один інструмент до свого списку ворожої тактики проти західних демократій, додали експерти. Вони наголосили, що використання Росією військового нервово-паралітичного газу на британській землі було засуджено союзниками по НАТО як перший подібний наступ на території Північноатлантичного союзу з моменту його заснування. У відповідь британський уряд вжив нових заходів проти Російської Федерації, у тому числі висилку 23 "незаявлених розвідників".

Підписанти також нагадують про непропорційно велику активність на території держав-союзників представників російських розвідслужб, які працюють під прикриттям. Ці держави часто занепокоєні, що прийняття контрзаходів - "руйнування розвідувальних гнізд" на території - спричинить погіршення відносин з Росією і тому вважають за краще не реагувати, зазначається в листі. Між тим, спільна ініціатива з боку союзників чинила б великий тиск на Москву з метою зупинити її зловмисні дії, продемонструвала б Кремлю, що напад на одного означає напад на всіх, пишуть експерти.

Вони вважають, що "настав час західним урядам почати серйозно ставитися до погроз з боку Росії і відреагувати на дедалі більш сміливу агресію Кремля рішучими дипломатичними і контррозвідувальними заходами".