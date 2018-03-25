Туреччина вперше випробувала власні балістичні ракети

У Туреччині пройшли успішні випробування перших балістичних ракет вітчизняної розробки GOKDOGAN і BOZDOGAN.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ракети спільної розробки спеціалістів Ради з науково-технічних досліджень Туреччини і Науково-дослідного інституту оборонної промисловості були вперше представлені на XIII Міжнародній виставці продукції оборонної промисловості (IDEF-2017) у Стамбулі.

Тестові запуски ракет проведені з військового полігону в Сінопі. Спеціалісти оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

Згідно з програмою випробувань, в останньому кварталі 2018 року буде зроблений пуск ракет з наземної установки з метою ураження рухомих цілей, а також пуск з літака.

GOKDOGAN - ракета малого і середнього радіусу дії, тоді як ракети BOZDOGAN здатні влучати в цілі на великих відстанях.

Проект розробки ракет планується завершити в 2020 році. Після цього почнеться їх серійне виробництво.