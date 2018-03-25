У Білорусі відпустили затриманих організаторів маршу

В Білорусі відпустили політичних діячів та правозахисників, затриманих а кілька днів до святкування 100-річчя незалежності країни.

Про це повідомило білоруське відділення "Радіо Свобода".

Серед звільнених - Володимир Некляєв, В'ячеслав Сівчик, Максим Вінярський, Леонід Кулаков та Євген Афнагель.

Також на волю вийшли восьмеро правозахисників.

Сівчик, Некляєв та Вінярський були затримані 21 березня, а Афнагель — 23 березня. Всі вони отримали від 5 до 10 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, що в Білорусі на День волі по всій країні затримують активістів.