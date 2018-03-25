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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Білорусі відпустили затриманих організаторів маршу

25 березня, 2018 - 21:54
Фото Reuters

В Білорусі відпустили політичних діячів та правозахисників, затриманих а кілька днів до святкування 100-річчя незалежності країни.

Про це повідомило білоруське відділення "Радіо Свобода".

Серед звільнених - Володимир Некляєв, В'ячеслав Сівчик, Максим Вінярський, Леонід Кулаков та Євген Афнагель.

Також на волю вийшли восьмеро правозахисників.

Сівчик, Некляєв та Вінярський були затримані 21 березня, а Афнагель — 23 березня. Всі вони отримали від 5 до 10 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, що  в Білорусі на День волі по всій країні затримують активістів.

Джерело: Радіо Свобода

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