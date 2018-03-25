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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Білорусі затримали лідера опозиції та десятки активістів, - ЗМІ

25 березня, 2018 - 16:04
Фото Reuters

У Білорусі поліція затримує прихильників опозиції, які хочуть у не санкціонований владою спосіб відзначити "День волі" – неофіційне свято з нагоди 100-річчя від дня проголошення Білоруської народної республіки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що затримання розпочалися за кілька днів до ювілею і продовжуються в неділю. Лише в Мінську затримано близько 30 людей. За деякими даними, затриманий і лідер опозиції Микола Статкевич. Перед тим він повідомляв, що побоюється виходити зі свого будинку, оскільки будівля оточена співробітниками спецслужб.

Поліція не дозволяє розгортати національні біло-червоно-білі прапори та політичні гасла. Затримання відбуваються не лише в Мінську, а й у інших білоруських містах.

Нагадаємо, що  в Білорусі на День волі по всій країні затримують активістів.

 
    
Джерело: Радіо Свобода
          
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