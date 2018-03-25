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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Каталонії скликають мітинги на знак протесту проти арешту Пучдемона

25 березня, 2018 - 18:19
Фото Reuters

Громадська організація "Каталонська національна асамблея", що виступає за незалежність регіону, скликає в неділю у Барселоні мітинг на знак протесту проти арешту екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона в Німеччині.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на La Vanguardia.

Демонстрація має розпочатися о 17.00 за місцевим часом у неділю біля представництва Єврокомісії у Барселоні. Далі запланована хода учасників до німецького консульства.

Організатори акції закликають висловити свою незгоду з арештом Пучдемона і каталонських політиків.

В той же час у Жироні декілька десятків прибічників незалежності Каталонії зібралися під представництвом іспанського уряду і на знак протесту проти арешту Пучдемона знали прапор Іспанії та обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою. Жовтий колір у прибічників незалежності символізує солідарність з арештованими політиками.

Очікується, що акції протести також пройдуть у Таррагоні та Льєїді.

Нагадаємо, що в Німеччині арештували Пучдемона.

Джерело: Європейська правда

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