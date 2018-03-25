У Львові покажуть реліквії єврейського світу Галичини

Експозицію відкриють 28 березня у Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (проспект Свободи, 15). За словами завідувача сектору експозиції установи Андрія Колотая, це буде унікальний і масштабний показ, присвячений 85-й річниці Виставки єврейського художнього промислу, яку було розгорнуто у залах Міського промислового музею у Львові в березні 1933 року, де представили пам’ятки як із приватних колекцій, так і з синагог Галичини. «Ця виставка сформувала у суспільстві розуміння необхідності створення Єврейського музею, який був урочисто відкритий роком пізніше, – розповідає А. Колотай. – 1939 року музей ліквідували, а в лютому 1940-го збірку передали Музею художнього промислу. Із початком ІІ Світової війни під загрозою знищення опиняється колекція Максиміліана Ґольдштейна, яку, заради збереження, Ґольдштейн передає у липні 1941 року цьому ж музею як депозит. Таким чином у Музеї художнього промислу сформувалася найбільша і найякісніша на той час колекція юдаїки, яку після в 1951 року успадкував Державний музей етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР».

Експозицію «Реліквії єврейського світу Галичини» розгорнуть у п’яти залах. Представлені раритети відобразять сакральну атмосферу синагоги, річний цикл релігійних єврейських свят, вироби різних ремесел. Окремі зали присвятять відомому колекціонеру єврейських старожитностей Максиміліану Ґольдштейну та його колекціям екслібрисів, витинанок і графіки. Частину пам’яток свого часу було репрезентовано на виставці 1933 року, але більшість експонатів відвідувачам покажуть уперше.

У музеї також розповідають, що проект «Реліквії єврейського світу Галичини» відбудеться за фінансової підтримки Всеукраїнського благодійного єврейського фонду Хесед-Ар’є та Центру єврейських студій Університету Норсвестерн ім. Родини Краунів.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надали у Музеї етнографії та художнього промислу.