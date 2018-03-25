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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Пакистані на фестивалі невідомі кинули гранату в натовп: 24 поранених

25 березня, 2018 - 14:52
Фото EXPRESS/FILE

У Пакистані в місті Дера-Ісмаїл-Хан невідомі кинули гранату в натовп під час весняного фестивалю. Про це повідомляє газета Express Tribune з посиланням на представників місцевої влади, передає "РБК-Україна".

Унаслідок вибуху були поранені 24 людини, зокрема, декілька дітей і двоє співробітників служб безпеки. Поранених доправили до лікарні. Інцидент стався у суботу, 24 березня.

Очевидці підтвердили, що ручну гранату кинули з-за сцени. На місце події прибули представники влади та правоохоронці.

Нагадаємо, 14 березня у пакистанському місті Лахорі стався вибух, в результаті події загинули шестеро людей. Повідомляється, що четверо загиблих - співробітники поліції, двоє - цивільні. Крім цього, понад 12 осіб отримали поранення.

Джерело: РБК-Україна

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