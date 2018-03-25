У ВР пояснили, чому Україна не висилає дипломатів РФ після отруєння Скрипаля

Україна не висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії через українських політв'язнів у тюрмах РФ.

Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що в Україні давно немає російського посла, і дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму.

"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів, і наші політв'язні в РФ залишаться один на один з мордором, без шансу хоча б раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку", - пояснила Геращенко.