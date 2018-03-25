У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу

Відкриття меморіальної дошки Герою України відбулося 24 березня. Її встановили на фасаді кінотеатру «Байда», де свого часу В'ячеслав Максимович зустрічався із місцевими «рухівцями» і жителями міста. Це був його останній візит до Запоріжжя.

Встановлення пам'ятної дошки є ініціативою представників місцевого НРУ. На її відкритті також були присутні друзі та прихильники дисидента. Деякі з них виступили з промовою, де згадували його заслуги, достоїнства і внесок в розвиток країни.

«Це було 5 лютого 1999 року, коли Чорновіл приїжджав в будівлю нашого кінотеатру. Я пам'ятаю той день. Ця була прес-конференція в тоді ще культурно-діловому центрі «Байда». На його столі було п'ять білих гвоздик... А ввечері на його зустріч із запорожцями прийшло понад 700 осіб. На наступний день ми з ним їздили у Вільнянськ, Михайлівку. Це була дуже чесна і щира людина, приклад самовіддачі, який завжди залишався простим. Для Запоріжжя він назавжди залишиться прикладом відданості та патріотизму», - поділилася почесна голова обласної організації «Народний рух України» Лариса Фісоченко.

Представники церкви освятили дошку.

Нагадаємо, що В'ячеслав Чорновіл - дисидент, політичний діяч, якому у 2000 році присвоїли звання Героя України (посмертно). У 1999 році він загинув в автокатастрофі, коли його машина врізалася в «КамАЗ» на 5 км траси Бориспіль-Золотоноша. Разом з ним загинув і його водій Євген Павлов.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото автора